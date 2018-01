Bei Windhager brennt das Feuer

Der traditionsreiche Salzburger Heizkesselerzeuger berichtet von großen Exporterfolgen. Warum die Geschäftsführung von Windhager Parallelen zwischen Heizen und Fußball sieht.

Wer glaubt, die Schweißnähte bei so großen Werkstücken wie einem Hunderte Kilogramm schweren Heizkessel machen heutzutage sowieso Roboter im Akkord, hat nur zum Teil recht. "Etwa 20 Prozent schweißt bei uns der Mensch. In den Ecken und bei 90-Grad-Biegungen ist das notwendig", erzählt Richard Zimmerebner, der Leiter der firmeneigenen Akademie bei Windhager in Seekirchen. Die Bleche für die Heizkessel kauft Windhager bei voestalpine.