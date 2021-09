Beim Holz ist ein Ende der Preisrallye in Sicht

Private und öffentliche Bauherren können damit rechnen, dass der überhitzte Markt wieder stabil wird. Lieferzeiten sinken. Die Preise sind aber noch relativ hoch.

Die Salzburger Holzwirtschaft stellt ihren Betrieben und Kunden für das vierte Quartal eine gewisse Normalisierung am Markt in Aussicht. Die Anzeichen sind sehr starke Preisrückgänge in Nordamerika und immerhin leichte in Europa.

Die US-Preise für Nadelschnittholz seien im August zwei Wochen unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt gelegen, sagt Gregor Grill, Geschäftsführer von Pro Holz Salzburg, dem Verein der Forst- und Holzwirtschaft. In Europa sei im letzten Vierteljahr 2021 eine Konsolidierung des Markts zu erwarten, "damit der Holzbau wieder eine gewichtige ...