Beliebter Almhütte droht das Aus

Die Südwiener Hütte in Untertauern ist eine Institution. Nach aktuellem Stand ist mit Ende Oktober Schluss. Es gibt aber noch Hoffnung.

Die Zeit drängt. In einem halben Jahr muss der Alpenverein einen konkreten Plan für den Bau einer biologischen Kläranlage oder eines Kanalanschlusses vorlegen. Gelingt das nicht, dann gehen in der Südwiener Hütte die Lichter aus. So steht es in einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Johann.

Die Dinge spießen sich vor allem am Pachtvertrag. Die aktuelle Vereinbarung zwischen den Grundbesitzern, neun Landwirten aus der Region, und der Alpenvereinssektion Gebirgsverein läuft mit Ende 2026 aus. Die Verhandlungen über eine Verlängerung ...