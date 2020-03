Bereits 500 Salzburger Firmen nutzen Kurzarbeit

Arbeitslosen-Zahl hat höchsten Stand in der Zweiten Republik erreicht. AK freut sich, dass durch Kurzarbeit schon jetzt die Jobs von 14.500 Mitarbeitern gesichert bleiben.

Die Kündigungswelle aufgrund der Corona-Krise rollt weiter: Laut Arbeitsmarktservice wurden seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen im Bundesland, wie berichtet, mehr als 13.000 Mitarbeiter gekündigt. In Summe sind laut AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer derzeit mehr als 26.000 Salzburger arbeitslos. "Das ist ein deutlich höherer Wert als während der letzten Wirtschaftskrise", sagt Beyer.



Arbeitslosigkeit ist derzeit sogar höher als in der Nachkriegszeit



Denn laut den Daten des AMS waren damals zum schlimmsten Zeitpunkt - aufgrund der Salzburger Arbeitsmarkt-Besonderheiten erst zeitverzögert im November 2015 - 21.204 Personen ohne Beschäftigung (inklusive Schulungsteilnehmer). Beim AMS geht man außerdem davon aus, dass der aktuelle Arbeitslosenstand der höchste in der Geschichte der Zweiten Republik ist.



AK-Chef: "Unternehmen, die trotz Kurzarbeits-Möglichkeit kündigen, handeln verantwortungslos."



Es gibt aber auch Positives zu vermelden: Wie der Salzburger Arbeiterkammerpräsident Peter Eder bekannt gab, stößt das von den Sozialpartnern ausverhandelte Corona-Kurzarbeit auf reges Interesse bei Salzburger Betrieben. 500 Firmen - darunter rund 30 kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), die fünf oder weniger Beschäftigte haben - nutzen bereits das Modell. Mit Stand Mittwoch-Mittag waren 14.500 Beschäftigte betroffen. Eder: "Hier zeigt sich, dass Kurzarbeit auch in KMUs umsetzbar ist - die Firmen müssen nur wollen."

Der große Vorteil laut AK: Anstatt 55 Prozent Netto-Ersatzrate wie beim Arbeitslosengeld erhalten Mitarbeiter in Kurzarbeit je nach Einkommenshöhe zwischen 80 und 90 Prozent ihrer letzten Brutto-Einkünfte. Und: Ihr Job bleibt erhalten. Eder: "Die hohe Akzeptanz zeigt, wie gelungen das Paket ist, das die Sozialpartner geschnürt haben. Mittlerweile gibt es für Unternehmen keinen Grund mehr ihre Beschäftigten zu kündigen. Jene Unternehmen, die das trotzdem tun, handeln verantwortungslos gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern."

Mit der Corona-Kurzarbeit ist den Sozialpartnern laut Eder "ein großer Wurf gelungen". Mit der Möglichkeit, die Arbeitszeit im Durchrechnungszeitraum von drei Monaten um 90 Prozent zu reduzieren und vorübergehend sogar auf null Stunden herunterzufahren, könnten alle Widrigkeiten der aktuellen Krise optimal abgefedert werden, sagt Eder. Weiterer Vorteil für die Firmen: Sobald der Konjunktur-Motor wieder anspringt, steht das Know-how der Arbeitskräfte zur Verfügung.

Eder: "Es werden Menschen ohne Notwendigkeit in die Arbeitslosigkeit geschickt"

Trotz zahlreicher Vorteile sowohl für Firmen als auch Beschäftigte, sähen sich noch immer unzählige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer Kündigung konfrontiert, weiß Eder, der auch ÖGB-Landesvorsitzender ist. Seine Kritik: "Hier werden die Menschen ohne Notwendigkeit in die Arbeitslosigkeit geschickt - inklusive der großen finanziellen Nachteile, die sie dann zu schultern haben. Ich fordere die Betriebe auf, von dieser Praxis abzugehen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber verantwortungsvoll zu agieren."

Auch für Lehrlinge gibt es jetzt Kurzarbeits-Möglichkeit - ohne Lohneinbußen

In diesem Zusammenhang verweist er auf die kürzlich neu geschaffene Möglichkeit, dass auch Lehrlinge die Kurzarbeit nutzen können - und zwar ganz ohne finanzielle Einbußen. Eder: "Laufend melden sich verunsicherte Lehrlinge bei uns in der AK. Dabei ist klar: Dank einer raschen Anpassung durch die Sozialpartner bekommt der Lehrling weiterhin 100 Prozent seiner Lehrlingsentschädigung. Das Nettoentgelt wird dem Arbeitgeber in vollem Umfang refundiert."