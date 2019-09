Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm erneut ausgezeichnet

Die Kohlmaisbahn und die Reiterkogelbahn gehören weiterhin zu den "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen".

Die namhaftesten Seilbahnunternehmen im Land sind als "Beste Österreichische

Sommer-Bergbahnen" qualitätszertifiziert. Die Kohlmaisbahn und die Reiterkogelbahn in Saalbach Hinterglemm gehören bereits seit dem Jahr 2005 dem Kreis der herausragenden Bergerlebnis-Anbieter in Österreich an und wurden erneut als "Family-Berge" und die Reiterkogelbahn zusätzlich als "Abenteuer-Berg" zertifiziert. Insgesamt gibt es in Österreich acht zertifizierte "Abenteuer-Berge".

Mit dem Gütezeichen "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" vom Fachverband der Seilbahnen der Wirtschaftskammer Österreich werden nur Unternehmen ausgezeichnet, die qualitätsgeprüfte Erlebnisangebote bieten und strenge Kontrollen erfüllen. Regelmäßige Überprüfungen stellen die Einhaltung des Qualitätsversprechens sicher. Die Palette der Erlebnisse reicht von Themenwanderungen über naturbelassene Downhill-Strecken für Mountainbiker bis zu außergewöhnlichen Aussichtspunkten.

67 Unternehmen sind derzeit Mitglieder, 15 davon im Bundesland Salzburg.

Quelle: SN