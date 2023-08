"Bergdoktor"-Schauspielerin präsentierte Dirndl-Trends

Ton in Ton und das in gedeckten Farben wie Stein, Olive, vieles aus der Farbwelt Grün, also Pistazie, Salbei und Pastellfarben, das sind die neuen Trends für die Dirndl der kommenden Saison. Einen Ausblick, wie die neue Trachtenmode aussehen wird, geben aktuell rund 200 Aussteller bei der Trachtenfachmesse Fesch noch bis Sonntag in der Brandboxx in Bergheim.

Sängerin und Schauspielerin Ronja Forcher - bekannt aus der TV-Serie "Der Bergdoktor" - fungierte bei der Eröffnung am Freitag als Testimonial. Im Kirtagssetting präsentierte sie ein petrolfarbenes Dirndl mit Leinenoberteil im Autoscooter. Die Schauspielerin trägt auch privat gerne Dirndl, "wenn der Anlass passt", betonte sie. Das Oktoberfest gehört für sie auch dazu, wobei sie sich dort über gute Gesellschaft mehr freue als über volle Bierkrüge. Und: Ein Dirndl schmeichle jeder Frau.

"Das von Ronja Forcher getragene Dirndl hat einen dunkleren, gemusterten Rock, die Schürze ist wieder unifarben - und entspricht damit genau dem Trend", erklärt Katharina Krassnitzer, die Leiterin der Brandboxx-Mode- und Trachtenfachmessen. Dem Trend zur neuen Schlichtheit folgend, fallen auch die Dirndlblusen weniger üppig aus, Spitze wird nur mehr dosiert eingesetzt oder auch ganz weggelassen. Dafür sei der Haarreifen gefragt, erklärt Katharina Krassnitzer. "Der wird je nach Anlass mal mit kleinen Blümchen, mal mit großen Strasssteinen getragen. Er peppt das schlicht gehaltene Dirndl auf", erklärt sie.

Bei den Herren ist das Gilet zu Hemd und Lederhose ein Muss. Und: Farblich sollten sich die Herren dann nach den Dirndln der Damen richten.