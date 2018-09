Berger Schokolade eröffnete Filiale in der Grazer Innenstadt

Die Pinzgauer Schokolademanufaktur hat ihren Sitz in Lofer und vertreibt seine süßen Kreationen neben dem Stammhaus in mittlerweile sechs Filialen in Salzburg, Tirol und nun erstmals auch in der Steiermark.

"Als wir Graz mit ihrer historischen Altstadt und dem südlichen Flair zum ersten Mal besuchten waren wir sofort begeistert", erzählt Christine Berger. Auf das Geschäftslokal aufmerksam geworden seien ihr Mann Hubert Berger und sie über den Architekten und langjährigen Geschäftspartner Jürgen Trixl. Mit Liebe zum Detail wurde die Geschäftsfläche des 1843 errichteten Gebäudes in der Sporgasse in edle, helle und moderne Räumlichkeiten verwandelt. Seit vergangenem Freitag erwarten drei neue Mitarbeiterinnen aus Graz Liebhaber des süßen Handwerkskunst im neuen Verkaufsraum. Die offizielle Eröffnung der neuen Filiale in Graz fand am heutigen Donnerstag statt. Quelle: SN