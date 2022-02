Bergheim: Förderband bei Abfallfirma brannte

Ein Förderband geriet am Donnerstagvormittag bei der Salzburger Abfallbeseitigung GmbH in Bergheim in Brand.

Mittels Sirenenalarms wurde die Freiwillige Feuerwehr Bergheim alarmiert. Betriebsangehörige entdeckten den Brand des Förderbands. Dieser entwickelte sich laut den Mitarbeitern explosionsartig. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde durch den Einsatzleiter festgestellt, dass die Betriebslöschgruppe bereits mit der erweiterten Löschhilfe begonnen hatte, diese konnte durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bergheim fortgeführt werden. Nach Ablöschen der letzten Glutnester sowie einer umfassenden Kontrolle mit Wärmebildkameras wurde der Einsatz beendet.