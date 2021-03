Bergheimer Unternehmen mit Software auf der Überholspur

Ramsauer & Stürmer mit Sitz in Bergheim fusioniert mit der Novotec. Zudem wurde mit dem Bau-Start-up digu digital in Perg (Mühlviertel) eine Vertriebskooperation abgeschlossen.

Bei Ramsauer & Stürmer Software in Bergheim stehen die Zeichen weiter auf Expansion: Mit Jahresbeginn wurde eine Vertriebskooperation mit dem Bau-Start-up digu digital in Perg (Mühlviertel) abgeschlossen. Jetzt erfolgt die Fusion mit der Novotec in der Stadt Salzburg. Der Zusammenschluss wird ab April unter dem Namen Ramsauer & Stürmer Software OG am Standort Bergheim vollzogen. Alle sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Novotec haben dort bereits ihre Büros bezogen.

Wertvolles Fachwissen aus dem ...