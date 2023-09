Berufs-EM: Lungauer Schneiderin gewinnt Gold in Europa

Die Lungauerin Lisa Lintschinger hat bei der Berufs-EM in Danzig in Polen Gold und damit den Europameistertitel geholt. Erfolgreich waren auch die beiden weiteren Salzburger Teilnehmer.

Spannendes und erfolgreiches Finale in den 8. Berufseuropameisterschaften in Polen: In der Danziger Polsat-Arena räumte Österreich am Samstagabend vor 5000 Besucherinnen und Besuchern ab: Das Team Austria sicherte sich insgesamt 18 Medaillen - sieben in Gold, sechs in Silber und fünf in Bronze. Das rot-weiß-rote Team holte damit die meisten Medaillen aller 32 teilnehmenden Nationen und wurde gleichzeitig Team-Europameister - das vierte Mal in acht EM-Bewerben.

Mitten unter den Erstplatzierten sind auch die drei Salzburger Jungfachkräfte: Die Lungauerin Lisa Lintschinger von der Schneiderei Moser in Mariapfarr hat gemeinsam mit ihrer Team-Partnerin Anna Maria Theurl Gold und damit einen Europameistertitel erreicht. Die beiden weiteren Salzburger, Steinmetz Jakob Enzensberger von der Steinmetz Erich Reichl GmbH in Salzburg und Zimmerer Jakob Marbler von der Zeppetzauer Bau- und Zimmerei GmbH in Bad Ischl, können auf ein "Medallion for Excellence" für besondere Leistungen stolz sein.

Europameisterin Lintschinger war bei der Siegerehrung von den Emotionen überwältigt: "Das ist richtig cool, Wahnsinn, irre. Ich bin kurz vorm Weinen vor Freude. Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich unterstützt haben. Ich war ja doch selten daheim und daher danke an alle, die mir unter die Arme gegriffen haben. Vor allem meinem Chef und meiner Chefin. Danke für die Unterstützung!"



Wirtschaftskammer-Chef: "Die duale Berufsausbildung ist ein Vorbildmodell"

"Ich freue mich riesig über den Erfolg unserer Jungfachkräfte. Sie und der Team-Europameistertitel sind der Beweis dafür, dass unser duales Berufsausbildungssystem international führend und ein regelrechtes Best-Practice-Modell ist. Ich bin stolz auf euch", sagte Salzburgs Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller in einer ersten Reaktion.

In Danzig waren seit vergangenem Mittwoch, 6. September, knapp 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 32 Nationen am Start. Die 44 österreichischen Fachkräfte haben sich in 38 Berufen der Konkurrenz gestellt..