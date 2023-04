Bestellungen brechen ein: Mittersiller Skiproduzent baut Personal ab

Volle Lager bei den Händlern führen zu einem Produktionsrückgang bei Blizzard-Tecnica in Mittersill. 40 Leiharbeiter und 40 Mitarbeiter müssen gehen.

Die Firma Blizzard in Mittersill blickt auf ein Rekordjahr zurück. "Die Händler haben um 20 Prozent mehr bestellt, aus Angst, dass sie die Waren nicht bekommen", sagt Unternehmenssprecher und Marketingleiter Thorsten Steiner. Man habe allen Bestellungen und Lieferungen in der Krise zeitgerecht nachkommen können. Damit das gelinge, habe man erstmals in der Firmengeschichte auf Leiharbeiter zurückgegriffen.

Die Erfolgsseite hat aber auch eine große Schattenseite, und diese spürt das Unternehmen, das zur italienischen Tecnica Group gehört: Die Händlerinnen und ...