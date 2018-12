Bestes Ergebnis seit der Ostöffnung für die Glocknerstraße

2018 wurden auf der Glocknerstraße rund eine Million Besucher gezählt. .

Der Tourismus in Salzburg boomt und der Sommer war schön. Das machte sich auch auf der Großglockner Hochalpenstraße bemerkbar. Sie war heuer von 26. April bis 4. November, also 191 Tage, und damit zwölf Tage mehr als 2017, geöffnet. Es wurden 307.000 Fahrzeuge und etwa eine Million Besucher verzeichnet. Die Besucherzahl wird mittels eines international angewandten Schlüssels aus der Zahl der Fahrzeuge errechnet. "So viele Besucher waren es seit Anfang der 1990er-Jahre nach der Ostöffnung nicht mehr", sagt Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag). Die besten Jahre hatte die Straße in den 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre mit etwa 350.000 Fahrzeugen.