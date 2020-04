Lenzenbauer Hannes Golser aus Hallwang und Dominik Gumpold aus Hallein holten in ihren Bezirken den Bio-Austria-Award.

Das gibt es in Salzburg sonst nirgendwo: 200 schneeweiße Hühner tummeln sich in Hallwang am Biohof von Lenzenbauer Hannes Golser auf der Streuobstplantage und sausen nach Lust und Laune zwischen 3000 Apfel-, Birnen und Zwetschkenbäumen umher. Am Rand der ein ...