Betriebe müssen im Ringen um Personal immer findiger sein

Die Arbeitslosenzahlen waren 2022 so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig stieg die Zahl an offenen Stellen stark an. Mit kreativen Mitteln wird nach Lehrlingen und Fachkräften geangelt. Im Gespräch: Karin Eiwan (AMS Zell am See) und Dietmar Hufnagl (Wirtschaftskammer Zell am See). Außerdem waren die Pinzgauer Nachrichten auf Lokalaugenschein bei der "BOBI"-Messe in Taxenbach.

Schneller und deutlicher, als erwartet, hat sich der Pinzgauer Arbeitsmarkt von den Pandemiejahren 2020 und 2021 erholt. Karin Eiwan, Leiterin des Arbeitsmarktservice Zell am See, fasst für die PN die Entwicklung im Jahr 2022 zusammen: "Die Arbeitslosenquote konnte um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Sie betrug im Pinzgau 4,2 %, im Bundesland Salzburg 3,7 % und in Österreich 6,3 %. Trotz der gestiegenen Inflation, den damit verbundenen allgemeinen Teuerungen und der hohen Energiepreise werden in vielen Unternehmen Beschäftigte gesucht. Die Arbeitslosenzahlen ...