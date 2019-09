Betriebssportspiele brachten 24.000 Nächtigungen und Millionenumsätze für Salzburg

Mehr als 7000 Teilnehmer aus 24 europäischen Staaten sind Ende Juni zu den Betriebssportspielen nach Salzburg gereist. Die Organisatoren der Großveranstaltung dürfen sich nun über ausgezeichnete Beurteilungen freuen - und über wirtschaftlichen Nachhall.

Diese 22. European Company Sport Games (ECSG) Salzburg 2019 waren vom Verein Sportfestivals Salzburg organisiert worden. Dahinter standen der Österreichische Betriebssportverband (ÖBSV) sowie die Betriebssportorganisationen von Wirtschaftskammer Salzburg und Arbeiterkammer Salzburg/ÖGB. Die Vorarbeiten inklusive Bewerbung dauerten mehrere Jahre.

Vereinsobmann Manfred Pammer sagte am Donnerstag: "Wenn unser Team im Rahmen der Abschlusszeremonie von tausenden Teilnehmern mit Standing Ovations gefeiert wird, dann ist das schon etwas Besonderes."

Klaus Höftberger, Chef des Organisationskomitees ergänzte: "Die Teilnehmer waren von der Stadt selbst schon sehr begeistert, insbesondere aber auch über die verschiedensten Teile der Veranstaltung voll des Lobes."

Ein Beinahe-Fünfer als höchste Auszeichnung

Dieses positive Feedback wurde nun durch zwei Umfragen in Zahlen gegossen: Zum einen wurden rund 3.000 Teilnehmer eingeladen, die Veranstaltung insgesamt, aber auch einzelne Teile zu beurteilen.

Mit einem Wert von 1,5 (nach Schulnotensystem) für den Gesamteindruck hat man hier einen Top-Wert erzielt. Er deckt sich mit den Ergebnissen einer Umfrage des Europäischen Verbandes EFCS unter den nationalen Verbänden: Hier liegt der Wert bei 4,53 (hier wird umgekehrt benotet, 5 ist der mögliche Bestwert).

"Mit diesem hervorragenden Zeugnis haben wir den Bestwert in der bisherigen Geschichte dieser Spiele - 4,19 im Jahr 2007 für Aalborg - deutlich übertroffen," freut sich Pammer. Schon die Premiere der Spiele in Salzburg hatte es 2003 mit 4,02 an die Spitze aller Bewertungen geschafft und wurde seither nur von Aalborg 2007 (4,19) und Gent 2017 (4,09) übertroffen.

24.000 Nächtigungen in der Vorsommer-Saison

Die ECSG Salzburg 2019 hatten für Salzburg nach Angaben der Wirtschaftskammereine große wirtschaftliche Bedeutung. So konnte sich Salzburgs Hotellerie über zusätzlich mehr als 24.000 Nächtigungen freuen. In der Region wurde durch die 7000 Teilnehmer ein zusätzlicher Umsatz von mehr als drei Millionen Euro ausgelöst und zum Brutto-Regional-Produkt (BRP) wurden zusätzlich mehr als 3,5 Millionen Euro beigetragen.

SN/www.neumayr.cc Verantwortlich für ECSG 2019 in Salzburg: Reinhard Sitzler (Sportmanagement), Klaus Höftberger (ECSG-Geschäftsführer), Manfred Pammer (Obmann) sowie Gerhard Schmidt (Obmann-Stellvertreter)..





Quelle: SN