Bierwirt des Jahres sucht einen Nachfolger

Hannes und Margit Brandstätter sind seit über drei Jahrzehnten Wirtsleute in Großarl. Nun wurde ihnen eine besondere Auszeichnung zuteil.

Der Gasthof Rohrerwirt in Großarl ist Salzburger Bierwirt 2022. Die von dem Fachmedium "Wirtshausführer" in Kooperation mit Stiegl verliehene Auszeichnung wurde am Dienstag feierlich übergeben.

Wirt Hannes Brandstätter ist erfreut: "Das ist schon eine Ehre für uns." Gerade nach der nicht immer lustigen Zeit der Pandemie tue Positives besonders gut. Bier sei nach wie vor das wichtigste Getränk auf der Karte, er bemühe sich, dieses gut zu präsentieren - ordentlich gezapft vom Fass oder Spezialbiere abgestimmt auf das ...