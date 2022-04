Big-Data-Experte: "Wir müssen mit Daten schlauer umgehen"

Nach der Covidpause ist nun ein Big-Data-Experte als Fulbright-Professor in Salzburg.

Die Pandemie machte auch dem internationalen Austausch an den Hochschulen einen Strich durch die Rechnung. Das Fulbright-Programm mit den USA pausierte. Nun lehrt und forscht mit Earl McKinney, Professor an der Bowling Green State University, nach fast drei Jahren wieder ein Fulbright-Professor für ein Semester an der FH Salzburg. Der US-Amerikaner ist Experte für Big-Data-Analysen.

Gehen wir mit Daten richtig um? Earl McKinney: Wir sind umgeben von Datenbergen, finden aber gerade erst heraus, was wir damit tun können, ...