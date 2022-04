Salzburgs Wintertourismus verzeichnet wieder einen Aufwärtstrend

Im Vergleich zum Vorjahr ist die März-Bilanz der Wintertourismusorte im Land Salzburg äußert positiv.

Von einem coronabedingten Totalausfall im Jahr 2021 verzeichnet man in diesem März 2,8 Millionen Nächtigungen. Jedoch schlägt sich immer noch ein Minus von 17 Prozent im Vergleich zum März vor der Coronapandemie zu Buche.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer spricht von einer langsamen Erholung und betont: "Salzburg hat sich als Alternative zu Fernreisen etabliert und das könnte auch in Zukunft sehr positive Effekte haben." Er erinnere an die schwierigen Umstände in der vergangen Wintersaison und an die Herausforderungen für die Betriebe. Vor diesem Hintergrund sei die Bilanz eine sehr erfreuliche.

Zu den treuesten Gästen zählen weiterhin unsere Nachbarn aus Deutschland mit einem Anteil von 35 Prozent. 19 Prozent der Gäste in den Salzburger Skiorten kommen aus Österreich und bevorzugen das heimatliche Skivergnügen. 45 Prozent der Urlauber verteilen sich auf den europäischen Raum. Nur ein Prozent kommt aus ferneren Ländern.

Die Statistik wird vom Pinzgau vor allem dank der Wintersportzentren Saalbach-Hinterglemm, Zell am See und Kaprun mit 45 Prozent der Nächtigungen angeführt, gefolgt vom Pongau mit 39 Prozent. Sieben Prozent bevorzugen die Lungauer Skiorte, vier Prozent der Übernachtungen im März entfallen auf die Stadt Salzburg.