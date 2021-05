Biobauer und Metzger belebt Dorfwirtshaus in Anthering

Der traditionsreiche Voglwirt in Anthering hat einen neuen Pächter. Am Freitag nimmt er mit seinem Team den Betrieb auf.

Vor zehn Jahren sperrte die Familie Vogl ihr Wirtshaus im Ortszentrum von Anthering zu. Nach ein paar Jahren Stillstand und rasch wechselnden Pächtern findet die ungefähr 600 Jahre alte Gasthaustradition an diesem Platz jetzt eine neue Fortsetzung. "Sperlbauer" Josef Hillerzeder ist der neue Pächter des Voglwirts.

Am Freitag um 16 Uhr beginnt der Betrieb. Geöffnet ist vorerst an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Der Biolandwirt führt mit seiner Frau Maria bereits einen Bauernladen in direkter Nachbarschaft zum Gasthaus. ...