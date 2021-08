Biobauern entdecken "alten Haunsberger"

Der Flachgau und der benachbarte bayerische Rupertiwinkel werden zum Zentrum für alte Getreidesorten. Eine Wiederentdeckung ist der "Haunsberger".

Seit Generationen werden auf dem Hof von Gottfried Weilbuchner in der Antheringer Ortschaft Wald der Haunsberger Weizen und Roggen sowie eine alte Hafersorte angebaut. Besonders die Robustheit spricht für Haunsberger Sorten. Ab den 1950er-, spätestens in den 1970er-Jahren verschwanden sie von den Feldern. Einst wurde manche Sorte auch in Salzburger Gebirgsgauen, in Tirol und Bayern angebaut. Jetzt soll das Alte eine neue Verbreitung finden.

"Ohne Freude kann man das nicht machen", sagt der Altbauer und erklärt an den ...