Biobauern fühlen sich von der Politik bevormundet

31 Tennengauer Biobauern warfen im ersten Halbjahr das Handtuch. Trotzdem bleibt Salzburg, was Fläche und Anzahl der Betriebe angeht, Bioland Nummer eins: mit dem Tennengau als Spitzenreiter.

Dass es knirscht im Gebälk, zeigt die Zahl der Salzburger Biobetriebe. Sie ist heuer von knapp 3700 auf rund 3450 gesunken - ein Minus von 246 Betrieben. Gründe sieht der Verband in Förderumstellungen, der Weidepflicht sowie bürokratischen Auflagen. "Jetzt sind die Zahlen aber stabil", sagt Andreas Schwaighofer, Geschäftsführer der Bio Austria.

Die gute Nachricht: Von allen landwirtschaftlichen Betrieben in Salzburg sind immer noch 47 Prozent Biobetriebe (2022: 50,1 Prozent) - so viele wie nirgendwo sonst. Der Tennengau ist bei der Dichte an Biobauern nach wie vor Spitzenreiter: Hier wirtschaften 58 Prozent der Höfe biologisch, weiß Florian Brunauer, Obmann der Bezirksbauernkammer in Hallein. "Die biologische Bewirtschaftung ist im Bezirk über die Jahrzehnte eine Erfolgsgeschichte. Wir hatten immer massive Zuwächse, lagen schon bei 60 Prozent. In diesem Jahr haben aber 31 Betriebe aufgegeben", sagt er. Als Hauptgrund sieht er die Förderumstellung, die vor allem für Nebenerwerbsbauern eine Herausforderung sei. "Man muss für fünf Jahre ansuchen, das ist manchen zu viel Risiko. Da verzichten sie lieber auf die Förderung." Ein gewisses Regelwerk brauche es, zeigt Brunauer Verständnis, man müsse aber "höllisch aufpassen, dass die Vorschriftenlage nicht dazu führt, dass Biobauern das Interesse verlieren", gibt der 41-Jährige, der mit seiner Familie den Brügglerhof in Hallein biologisch führt, zu bedenken.

Als Direktvermarkter verkauft Brunauer am Bauernmarkt Winklhof in Oberalm und ab Hof Eier, Milch, Brot und Käse. Dabei hat er die Erfahrung gemacht: Die Kunden halten den Biobauern trotz Teuerung die Treue. "Sie wissen, wo das Produkt herkommt. Das ist das Verkaufsargument Nummer eins." Der durch die Pandemie entstandene Hype um regionale Bioprodukte sei zwar vorbei, man habe sich aber auf gutem Vor-Coronaniveau eingependelt. Geblieben sei der Effekt, dass sich die Kundschaft verjüngt habe, das Ernährungsbewusstsein gestiegen sei.

Natürlich überblicke er als Direktvermarkter nur einen Ausschnitt, betont Brunauer. Die Zahlen bestätigen seinen Eindruck: Von 100 Euro, die Kunden österreichweit im ersten Halbjahr 2023 im Lebensmitteleinzelhandel ausgegeben haben, entfielen laut rollierender Agrarmarkt-Analyse (RollAMA) 11,50 Euro auf Bioprodukte. Das ist derselbe Betrag wie im Jahr 2022 und nahezu gleich viel wie 2021 (11,30 Euro). Für Bio-Austria-Chef Andreas Schwaighofer ist das angesichts der Teuerung "ein gutes Zeichen. Da ist gleich viel auch schon sehr gut", sagt er. Und: Die Preissteigerung habe im Biosortiment im ersten Halbjahr 2023 "nur" 7,5 Prozent ausgemacht, während sie bei konventioneller Ware bei 11,5 Prozent lag.

Ein Lokalaugenschein beim Biofest in der Salzburger Altstadt zeigte kürzlich: Die Kunden haben Verständnis, die Preise schmerzen dennoch. Sie kaufe sehr wohl auch, aber nicht nur Produkte in Bioqualität, sagt etwa Besucherin Renate Moser. Teuer seien die Produkte immer gewesen, die Preise zuletzt aber weiter gestiegen. "6,50 Euro für ein Packerl Kartoffelchips", schüttelt sie den Kopf. So wie ihr geht es vielen Besuchern. Christine Kohlbacher weiß: Bio müsse man sich leisten können. Sie versteht aber die Produzenten. "Wir sind mit Biobauern gut bekannt und wissen, welcher Aufwand dahintersteckt", sagt sie.

Ein Blick in die RollAMA-Zahlen verdeutlicht: Mit rund 457 Millionen Euro haben die Österreicher heuer im ersten Halbjahr um 5,8 Prozent mehr für Bioprodukte ausgegeben als im Vergleichszeitraum 2022. Nur: Bekommen haben sie aufgrund der Teuerung weniger für ihr Geld. Noch eine Entwicklung ist neu: Kunden gaben von Jänner bis Juni 2023 mehr für Obst, Gemüse, Kartoffeln und Eier aus als im ersten Halbjahr 2022. Gleichzeitig sank der Anteil für Milch, Joghurt, Butter, Käse, Fleisch und Geflügel sowie Wurst und Schinken. Dahinter dürfte der Trend zu gesünderer - auch veganer - Ernährung stecken.

Es gebe eine gewisse Zurückhaltung beim Fleischkonsum, bestätigt Manfred Siller (55), der mit seiner Gattin Ulrike in der Scheffau den Biohof Bachrain samt Berggasthof betreibt. Als Grünlandbetrieb liegt sein Schwerpunkt auf der Fleischproduktion, geschlachtet wird vor Ort. "Viele unserer Kunden kaufen gezielt Qualitätsware. Weniger ist mehr", sagt er. Dass Bio nicht leistbar sei, sei relativ, wenn man bedenke, wie viele Lebensmittel - etwa bei XXL-Packungen in Supermärkten - auf dem Müll landeten, entgegnet er. Er bemühe sich, in seinem biozertifizierten Gastronomiebetrieb Gerichte auf die Karte zu setzen, die preislich passen. "Aber auch wir müssen die Preise anheben, um kostendeckend zu wirtschaften", stellt der 55-Jährige klar. Als Gastronom und Landwirt habe er sich eine gute Resonanz in der Region aufgebaut, zeigt er sich zufrieden. Bei den Nächtigungen gab es keinen Einbruch, Urlaub in der Natur sei stark nachgefragt. Erschreckend sei für ihn, dass Biobetriebe aus dem Förderprogramm aussteigen, aber weiterhin biologisch wirtschaften. "Nicht alle, die aussteigen, wollen Kunstdünger streuen", ärgert sich Siller über Vorschriften, die im Ministerium entstanden seien, ohne die Praxis zu kennen, wie er sagt. "Wenn deine Alm nicht biozertifiziert wird, hast du ein Problem. Auch treibt man die Kuh nicht nach dem Kalender auf die Weide", fühlt er sich wie viele seiner Kollegen bevormundet. Nichts sei so gläsern wie die Biolandwirtschaft. Dennoch sieht er die Zukunft positiv. "Bei den Höfen sind wir weltmeisterlich, bei der Vermarktung liegen wir aber erst im ein-, zweistelligen Bereich. Da ist mehr drin, sonst würden die großen Lebensmittelhändler nicht so viel in ihre Bio-Eigenmarken investieren", ist sich Siller sicher.

Dass in der Direktvermarktung nicht alles eitel Wonne ist, weiß Matthias Quehenberger. Der 56-Jährige führt mit Partnerin Silke den Kainhof in Abtenau und ist Sprecher des Bauernmarkts (siehe Seite 7). "Bei Bio-Direktvermarktern gibt es Warenstromanalysen. Viele sparen sich die Vermarktung, weil es zu mühsam wird", weiß er. Ein Dorn im Auge ist ihm der starke Fokus der Politik auf Regionalität. Das führe dazu, dass viele unter dem Deckmantel Bio mitschwimmen, Stichwort Tierwohl. Beim Kunden schaffe das den Eindruck, "als wäre alles gleich". Er wisse von Bauern, die jetzt aus Kostengründen auf Biofutter verzichten, die Eier aber zum Preis wie zuvor verkaufen. "Die Kunden kennen den Bauern. Dass das Biozeichen weg ist, fällt ihnen oft gar nicht auf." Die biologische Wirtschaftsweise ist für ihn auch ein Qualitätssicherungsinstrument: "Es gibt kein Bio-Ei, wo das Huhn keinen Auslauf hat."