Biogena expandiert nach Wien

Der Spezialist für Mikronährstoff aus Salzburg erweitert sein Tätigkeitsfeld: Es geht nicht mehr nur um Kapseln sondern um ein hypermodernes Diagnose- und Therapiezentrum.

Neben der Wiener Staatsoper, wo früher Kontoauszüge und Bargeld im Selbstbedienungsfoyer zu holen waren, spucken die Automaten kleine Dosen mit Nährstoffzusätzen aus. 24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche können Apologeten der Alternativmedizin und Selbstoptimierung ihren Bedarf an Vitaminpräparaten, Enzymen oder Spurenelementen decken. Der Selbstbedienungsbereich sei neu designt, aber praktischerweise in der Struktur so geblieben, sagt Albert Schmidbauer, Gründer und Chef des Mikronährstoffspezialisten Biogena.

Das Salzburger Unternehmen hat am Freitag in der Bundeshauptstadt in einer ehemaligen Volksbankfiliale ...