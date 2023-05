Biogena findet sich in der Getreidegasse Nr. 1

Eine Million Euro hat der Salzburger Mikronährstoff-Spezialist in sein neues Ladenkonzept in der Salzburger Innenstadt investiert. Mit der Getreidegasse Nr. 1 hat die erste "Biogena Brandbase 01" eine prominente Adresse. Weitere sollen folgen - in New York oder Dubai.

BILD: SN/KOLARIK ANDREAS „Wie durch einen Zaubertunnel" soll der Kunde in den neuen Biogena-Shop in der Getreidegasse 1 kommen, sagt Biogena-Chefin Julia Ganglbauer. „Ganz nach unserem Leitmotto: Welcome to yourself." BILD: SN/KOLARIK ANDREAS Ein Gesichts-Scan gibt Auskunft über angebliche Mängel.