Bioprodukte ohne Zusatzstoffe: Salzburger "Flocke" schafft es in Handelsregale

Sich gesund und bewusst zu ernähren, auf Zusatzstoffe zu verzichten und auf die Herkunft zu achten - das ist einer der Megatrends unserer Zeit. Das Salzburger Start-up Flocke setzt genau dort an und erkämpft sich gerade seinen Platz im Lebensmittelhandel. Die zusatzstofffreien Bioprodukte sind nun auch in den Drogeriemärkten von Bipa und Müller zu haben. Seit dem Vorjahr ist Flocke bereits bei Billa und Billa plus im Sortiment.

Neben Gesundheitsbewussten spricht Flocke gezielt Autoimmunpatienten an, die chronisch unter ...