"Bis zum Elffachen des bisherigen Preises": Stromkosten belasten Salzburger Firmen

Die Salzburger Wirtschaftskammer schlägt Alarm und fordert vom Staat Entlastungen.

"So kann es nicht weitergehen, das bringt viele Betriebe an den Rand des Untergangs", sagt der Präsident der Salzburger Wirtschaftskammer, Peter Buchmüller. Immer mehr Beschwerden von Firmen erreichen die Kammer. Die Betroffenen müssten Strompreiserhöhungen bis zum Elffachen der bisherigen Bezugspreise akzeptieren - zusätzlich zu den stark gestiegenen Gas- und Ölpreisen.

Eine derartig enorme Erhöhung könnten sich die Unternehmen aber nicht leisten. "Viele fragen sich daher, wie sie das noch schaffen können", berichtet der Interessenvertreter und Unternehmer. Die immer wieder geäußerte Empfehlung, die Betriebe sollten die exorbitant gestiegenen Energiekosten über Preiserhöhungen an die Konsumenten weitergeben, hält die WK Salzburg angesichts einer fast zweistelligen Inflationsrate für höchst problematisch. "Viele Menschen können sich dann unsere Produkte und Services nicht mehr leisten. Wir wollen im Interesse unserer Kunden nicht Preistreiber sein. Daher muss nun der Staat eingreifen, wenn er weiterhin eine hohe Beschäftigung haben will", meint Buchmüller.

Die Kammer fordert die Bundesregierung auf, ohne weitere Verzögerung aktiv gegen die Preiskrise vorzugehen. Die europäische Strompreisbildung entschärfen, einen Strompreisdeckel auch für Betriebe und ein höheres Tempo bei den Entlastungen von Energiekosten - diese Sofortmaßnahmen verlangt die Unternehmervertretung. Derzeit verteuere das durch Russland künstlich verknappte und überteuerte Erdgas den Strompreis. In der Schweiz werde der Strompreis durch ein Durchschnittskosten-Prinzip bestimmt, in der EU hingegen durch den derzeit teuersten Anteil des in Gaskraftwerken erzeugten Stroms. Die WKS fordert, Österreich müsse sofort Gespräche mit den Partnern in der EU aufnehmen, um dieses inflationstreibende System zu entschärfen.

Für die zum Teil bereits beschlossenen Entlastungsmaßnahmen fehlten außerdem noch die entsprechenden Förderrichtlinien. Noch beschlossen werden müsse das Strompreiskostenausgleichsgesetz. Ein Stromgrundbedarf zu niedrigeren Preisen gehöre rasch Klein- und Mittelbetrieben zugestanden.