Bischofshofen hat endlich ein richtiges Hotel - "wir fangen klein an"

Bis zu 200 Gästen bietet Harry's Home Hotel in Bischofshofen Platz. Auch Einheimische haben etwas davon, sie können die Sauna im siebten Stock besuchen.

Ohne großes Tamtam öffnete Harry's Home Hotel am Montag seine Pforten. Während im Hintergrund Bauarbeiter noch die letzten frei liegenden Kabel versorgten, checkten die ersten Gäste ein. "Wir fangen klein an, mit 30 Besuchern, das gibt uns die Gelegenheit, zu schauen, ob die Technik funktioniert und die Abläufe passen", sagte Daniel Prägant, Geschäftsführer der acht Harry's-Home-Betriebe in Österreich, München und Zürich. Bald sollen alle 95 Zimmer und die rund 200 Betten belegt sein. "Das Interesse ist schon spürbar."

...