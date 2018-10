Bischofshofen: Hotel ist endlich in Reichweite

In Bischofshofen ist ein Betrieb mit 80 bis 100 Zimmern geplant.

Ob es nun um das Skispringen oder um Geschäftsreisen zu den vielen Betrieben geht: Die aufstrebende Stadt Bischofshofen hat viel zu wenig Gästebetten und kein richtiges Hotel. Jetzt ist nach jahrelangen Bemühungen endlich ein Beherbergungsbetrieb in Sicht.

Ein weiteres Großbauprojekt in Bahnhofsnähe eröffnet diese große Chance. Laut Stadtgemeinde wird die Josef-Leitgeb-Straße städtebaulich verändert. Der Architektenwettbewerb wurde abgewickelt. Die Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft GSWB habe im Vorjahr die Liegenschaften von den Bundesbahnen angekauft. Die ÖBB-Personalhäuser haben ausgedient, sie werden abgerissen. Rund 100 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Verkaufsflächen sind geplant, so dass die Geschäftszeile in der Bahnhofstraße eine Fortsetzung finden kann.