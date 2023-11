Ein Maxglaner Hotelier pflanzt für jede Buchung einen Baum in Salzburg. Für seine Initiative "Hotels for Future" sucht er noch Mitstreiter.

Grün ist nicht nur die Fassade des Hotels zur Post in Maxglan: Im Garten summen Bienen. Die Hälfte des Stroms produziert die eigene PV-Anlage, ein weiterer Teil kommt per Energiegemeinschaft vom neuen Kleinwasserkraftwerk am Almkanal. Zum Frühstück werden Bioprodukte serviert, ...