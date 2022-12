Blackout-Vorsorge lässt auch in Salzburgs Lagerhäusern die Kassen klingeln

Der Raiffeisenverband Salzburg gründet ein eigenes Unternehmen für die Lagerhäuser. 2022 werde der Umsatz rund 400 Millionen betragen.

Nomen est omen, das hat den Lagerhäusern des Raiffeisenverbandes Salzburg in den vergangenen Monaten wohl in die Karten gespielt. "Wir setzen auf die Lagerung und konnten daher auch in der Pandemie eine Versorgungssicherheit gewährleisten", sagt Anna Doblhofer-Bachleitner, Geschäftsleiterin der Raiffeisen Salzburg Warenbetriebe. 2024 losgelöst werden 29 Lagerhäuser, die schon bis jetzt als Filialen geführt wurden, vom Raiffeisenverband. "Wir gründen eine GmbH, um auch in der Wirtschaft als eigenständiges ...