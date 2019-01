BMW Austria hat sein Projekt um 30 Mill. Euro verworfen. Nun planen hauseigene Architekten.

"Wir wollen im Juli zu bauen beginnen." Mit dieser Vorgabe stellte der BMW-Zentral- und Osteuropa-Chef Christoph von Tschirschnitz im Gestaltungsbeirat die Pläne zum Umbau samt Erweiterung der Zentrale von BMW Austria in Salzburg-Maxglan vor. Allerdings: Das war Ende Jänner 2017. Nun, fast auf den Tag genau zwei Jahre später, hieß es bei der Gestaltungsbeirat am Mittwoch: "Zurück an den Start."