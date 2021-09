Bodenverbrauch: Ausstellung nimmt Flächenfraß ins Visier

Baulandhortung, Zersiedelung, steigende Wohnpreise: Das Architekturzentrum Wien dokumentiert in "Boden für Alle" Probleme in der Raumordnung, die auch in Salzburg bekannt sind.

SN/thomas sendlhofer Franz Seidl, Vizepräsident der Ziviltechnikerkammer OÖ/Sbg und Karoline Mayer, Kuratorin Architekturzentrum Wien, laden zur Ausstellung in die Bayerhamerstraße. Ein Schwerpunkt widmet sich dem Tourismus in Salzburg.