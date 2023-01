Boom bei Firmengründungen in Salzburg: Zweitbestes Ergebnis der Geschichte

Im Vorjahr haben sich 2241 Personen dazu entschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte. Der Frauenanteil liegt in Salzburg mit 49,7 Prozent auf Rekordkurs.

Der Gründerwille ist in Salzburg nach wie vor sehr ausgeprägt. Und: Das Unternehmertum wird weiblich. Im Vorjahr erreichte der Frauenanteil bei den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern mit 49,7 Prozent einen neuen Rekordwert (2021: 46,8 Prozent). Salzburgs Gründerinnen und Gründer begeben sich nicht unvorbereitet in die Selbstständigkeit. Mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren haben sie bereits zuvor Erfahrungen im Berufsleben gesammelt. Bezüglich der Gründungsmotive verhält es sich so, dass 68 Prozent die größere Flexibilität in der Zeit- und Lebensgestaltung schätzen. 66 Prozent ...