Boom in Bad Gastein: Neue Hotels und exklusive Wohnungen geplant

Der Sonnwendhof, die "Schwarze Liesl" und ein Premium-Wohnprojekt sollen entstehen. Die Gemeinde akzeptiert nur Hauptwohnsitze.

Im altehrwürdigen Weltkurort Bad Gastein geben sich Immobilienvermittler, Projektentwickler und Investoren die Klinken in die Hand. Die Gemeinde bekräftigt ihren Kurs: Hotels ja, Zweitwohnsitze nein.

Am regen Geschehen beteiligt sich die EPHIC Hotel Invest aus Wien intensiv. Am Donnerstag gab die Firma bekannt, dass sie "erneut zwei Projektliegenschaften für die touristische Nutzung in ausgezeichneten Zentrums- bzw. Aussichtslagen" an einen - nicht genannten - Käufer und Investor vermittelt habe. Es handle sich um das ehemalige Kurhaus Sonnwendhof am Mozartplatz ...