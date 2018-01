Boomende Kinderbetreuung wird zum Jobmotor

Immer mehr Kinder werden in Krabbelgruppen, Kindergärten oder Horten betreut. Das wirkt sich nun auf die Beschäftigungszahlen aus. In den vergangenen vier Jahren ist die Anzahl der Beschäftigten um 23 Prozent gestiegen.

Viele Gemeinden bauen ihr Kinderbildungsangebot stark aus. Insgesamt hat sich die Anzahl der betreuten Kinder in den vergangenen vier Jahren im Bundesland Salzburg um 1828 Mädchen und Buben erhöht. Dieser Boom hat einen deutlichen Effekt auf den Arbeitsmarkt: Insgesamt 3394 Frauen und Männer arbeiten im laufenden Bildungsjahr 2017/2018 in Kindergärten, Horten und Co. Das sind um 628 mehr Angestellte als noch vor vier Jahren und damit ein Plus von 23 Prozent.

Diese Zahlen präsentierte Landesrätin Martina Berthold anlässlich der Eröffnung einer Tagung zur Elementarpädagogik an der Universität Salzburg.

Um dem auch weiterhin steigenden Bedarf an Elementarpädagogen gerecht zu werden, wurde mit dem Schuljahr 2016/2017 eine neue berufsbegleitende Kolleg-Ausbildung im Oberpinzgau eingerichtet. Die ersten 18 Teilnehmer werden im kommenden Jahr die Ausbildung abschließen und können dann in Kindergärten und in Einrichtungen der Tagesbetreuung wie Krabbelgruppen und alterserweiterten Gruppen, arbeiten.

250.000 Euro für Ausbildungsangebote

Neu eingeführt wird mit dem Sommersemester 2018 zudem die Studienergänzung Elementarpädagogik. Diese praxisrelevante Ausbildung wurde vom Land Salzburg und der Universität Salzburg konzipiert und richtet sich an Studierende der Pädagogik und Psychologie (Bachelor und Master) sowie an Lehramtsstudierende der Universität Salzburg. Studenten sollen dadurch als gut vorbereitete Fachkräfte in allen Tagesbetreuungseinrichtungen Fuß fassen können.

"Wichtig ist mir die Steigerung der pädagogischen Qualität, denn von gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern profitieren die Kinder am stärksten", sagte Landesrätin Martina Berthold. Salzburg investiert daher stark in die Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen. So wurde im Bereich der akademischen Weiterbildung 2017 eine österreichweite Premiere in Salzburg umgesetzt. Erstmals gibt es damit 24 auf Masterniveau ausgebildete Elementarpädagogen, die unter anderem als Coaches, in der Aus- und Weiterbildung oder in der Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten arbeiten. Mit der laufenden Weiterbildungsoffensive 2017/2018 werden rund 250.000 Euro in zusätzliche größtenteils kostenfreie Ausbildungsangebote für Mitarbeitende von Kindergärten, Krabbelgruppen, alterserweiterten Gruppen, Schulkindgruppen und Horten investiert.

