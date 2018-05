Borromäum-Neubau: Sieger des Architekturwettbewerbs gekürt

Im Herbst 2017 hat die Erzdiözese Salzburg einen Architekturwettbewerb für die Erweiterung des Bildungszentrums Borromäum ausgeschrieben. Daraus ging am Mittwoch ein Sieger hervor. Das Projekt des Architekturbüros Mayer und Seidl überzeugte die Jury. Baubeginn soll 2020 sein.

Auf der Liegenschaft des Bildungszentrums Borromäum, das auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, ist eine Erweiterung und Modernisierung des bestehenden Schulstandortes geplant. Die Jury - bestehend aus Vertretern der Stadtpolitik, des Gestaltungsbeirats, des Denkmalschutzes und der Erzdiözese - wählte das Projekt des Architekturbüros Mayer und Seidl zum Wettbewerbssieger. Begründung: "Das Projekt kann in den vielen Herausforderungen der Situation gerecht werden und durch eine klare Setzung der Baustruktur und Volumetrie überzeugen."

In ihrem Sieger-Konzept legten die Architekten besonderen Wert sowohl auf die architektonische Verbindung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes mit den Neubauten, als auch auf den Erhalt des schützenswerten Baumbestandes und großer Grünflächen. Die Pläne sehen u. a. eine Neugestaltung des Außen- und Eingangsbereichs, eine pädagogische Lernebene mit Lernkojen, Computerarbeitsplätzen, Ruhezonen und Präsentationsräumen im Dachgeschoß, die Errichtung eines Multifunktionssaals und die Schaffung eines zusätzlichen Gymnastikraums vor.

"Umsetzung in mehreren Phasen"

"Die Umsetzung dieses Ausbaus ist selbstverständlich nur mit finanzieller Beteiligung der öffentlichen Hand möglich und soll in mehreren Phasen verlaufen", betont Cornelius Inama, designierter Finanzkammerdirektor der Erzdiözese Salzburg. Zudem wird auf der Liegenschaft ein Neubauprojekt mit geförderten Mietwohnungen und Büros entstehen.

Gymnasium 1910 gegründet

Die Anfänge gehen auf den Salzburger Erzbischof Friedrich Fürst zu Schwarzenberg zurück, der 1836 Buben aus den Gebirgsgauen in der Stadt Salzburg privat unterbringen und verpflegen ließ, damals noch im Kaiviertel.

Auf den Arenberggründen (Stadtteil Parsch) entstanden 1910 das neue diözesane Knabenseminar und Privatgymnasium Borromäum. In der NS-Zeit geschlossen und und in die "NS-Erziehungsanstalt Kreuzberg" umgewandelt, eröffnete das Borromäum nach Ende des Krieges im von Bomben verschonten, geplünderten und zuvor noch von Besatzungstruppen genützten Gebäude in Parsch seinen Schul- und Unterrichtsbetrieb im Oktober 1946. 2002 wurden die zahlreichen Institute und Referate der Erzdiözese am Standort Borromäum zusammengezogen, dazu wurde der Westtrakt des Gebäudes saniert, modernisiert und adaptiert. Das Bildungszentrum Borromäum vereint heute die Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein, das Erzbischöfliche Privatgymnasium Borromäum, Teile des Seelsorgeamts, die AV-Medienstelle, das Katechetische Amt und das Referat für Berufungspastoral unter einem Dach.

(SN)