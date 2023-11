Bosch, Palfinger, Liebherr und Co.: 20 Salzburger Betriebe wollen streiken

Bei den Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie hat es auch in der vierten Gesprächsrunde keine Einigung gegeben. Von kommendem Montag bis Mittwoch finden nun Warnstreiks in der Metallindustrie statt, auch in Salzburg.

In 20 Salzburger Betrieben soll es zu mehrstündigen Warnstreiks kommen, darunter sind große Unternehmen wie Bosch, Palfinger, Liebherr oder Emco, heißt es vonseiten der Gewerkschaft. "Arbeitsniederlegungen sind zu diesem Zeitpunkt unausweichlich. Die Stimmung in den Betrieben ist aufgeheizt, die Beschäftigten fühlen sich von ihren Arbeitgebern im Regen stehen gelassen. Während sich Eigentümer und Manager ihre Dividenden und Boni schon eingesteckt haben, sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der enormen Teuerung alleingelassen werden. Das werden wir so nicht hinnehmen, unsere Antwort sind Warnstreiks", erklärten Landesgeschäftsführer Daniel Mühlberger (PRO-GE) und Geschäftsführer Michael Huber (GPA) am Freitag in Salzburg. Bis zu drei Stunden lange Streiks seien möglich.

Start am Montag bei Bosch, Collini, Wolfram

Beginnen werde man am Montag bei Bosch in Hallein. Auch am Collini-Standort in Bürmoos oder bei Wolfram Bergbau in Mittersill werde gestreikt.

Am 9. November wird österreichweit weiterverhandelt. Die Arbeitgeber betonten nach Gesprächsabbruch, dass sie den Gewerkschaften entgegengekommen seien, die Arbeitnehmervertreter hingegen sprachen von einer "Voodoo-Mathematik" und geschönten Zahlen. Die Gewerkschaften fordern weiterhin eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 11,6 Prozent für ein Jahr. "Ein mehrjähriger Abschluss wird von uns grundsätzlich abgelehnt. Die Gewerkschaften wollen aufgrund gesicherter Wirtschaftsdaten des Vorjahres verhandeln und nicht in die Glaskugel sehen müssen", erklärten Mühlberger und Huber in einer Presseaussendung.