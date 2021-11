Brauereien produzieren im vierten Lockdown weniger und lagern länger

Keine adventlichen Zusammenkünfte, keine Weihnachtsfeiern. Der Lockdown macht den Salzburger Brauereien ordentlich zu schaffen.

Die Wochen vor Weihnachten treiben den Umsatz der Brauereien in normalen Jahren ordentlich in die Höhe. Vor allem der Umsatz in der Gastronomie ist für die Unternehmen wichtig, da andere Gewinnspannen erreicht werden als beim Verkauf im Supermarkt.

Dass der Lockdown in diesen wichtigen Monaten die Bierproduzenten im Land besonders hart trifft, versteht sich von selbst. Josef Sigl, Eigentümer der Trumer Privatbrauerei, spricht von einem Gastronomieanteil von 80 Prozent am Umsatz. Ins Abwasser geschüttet wurde in Obertrum nichts, ...