"Braufunding" brachte Trumer mehr als 70.000 Euro

Die Trumer Brauerei installiert zwei kleine Bierlagertanks, um in der Craft-Beer-Szene weiter kräftig mitmischen zu können. Die Investition finanziert die Brauerei aus Obertrum über Crowdfunding. Der Start erfolgte am 7. September. Heute, Donnerstag, endet die Aktion - erfolgreich. Bei Interessenten, Kunden und Investoren wurden mehr als 70.000 Euro gesammelt. 170 Unterstützer brachten im Schnitt 420,29 Euro ein. Sie erhalten - je nach Größe des Investments - Pakete von Trumer. Das Motto: Geld gegen Naturalien - also Bier. Die neuen "Innovationstanks" mit einem Fassungsvermögen von 20.000 Litern sollen im Sommer 2018 in Betrieb gehen - unter anderem als "Spielwiese" für neue, spannende Pilskreationen.