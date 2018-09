Buchmacher für Sportwetten fordert Millionen vom Staat

Kurt Rottmeister entwickelte ein "Ratespiel" auf Hunde- und Pferderennen. Der 68-Jährige beklagt, dass es von den Behörden ohne wirkliche Prüfung als illegal eingestuft werde.

. Kurt Rottmeister, gebürtiger Wiener und in Salzburg wohnhaft, ist ein Urgestein in Österreichs Buchmacherszene. "Ich erhielt 1978 die erste Buchmacherlizenz für Sportwetten", betont der 68-Jährige. "Jahrelang war ich Sprecher der Buchmacher und im Wettgeschäft tätig. In 42 Berufsjahren wurde ich nie verdächtigt, illegales Glücksspiel zu betreiben." Seit ein paar Jahren liegt Rottmeister aber mit den Behörden im Clinch. Es geht um das von ihm entwickelte Produkt Greyhorse.