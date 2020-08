Bürmoos: Dentalwerk meldet zehn Prozent der Mitarbeiter zur Kündigung an

70 von 700 Mitarbeitern in Bürmoos sind betroffen. Der Umsatz sei während der Corona-Pandemie um mehr als 20 Prozent eingebrochen, heißt es aus dem Unternehmen.

Das W&H Dentalwerk mit Sitz in Bürmoos zählt zu den führenden Betrieben im Bundesland. Das Unternehmen ist international tätig und entwickelt und stellt Medizintechnikprodukte her. 707 Mitarbeiter sind in Bürmoos beschäftigt, darunter 46 Jugendliche in Ausbildung.

Nun kommt die schlechte Nachricht: Das Unternehmen meldet zehn Prozent der Beschäftigten am Standort Bürmoos, also rund 70 Mitarbeiter, beim AMS zur Kündigung an. Die Belegschaft wurde am Montag von Geschäftsführer Peter Malata über den geplanten Stellenabbau informiert. Über Monate hinweg habe man eine geringe Auslastung infolge der Corona-Pandemie verzeichnet. "Die Corona-Krise hat auch beim Salzburger Medizintechnikunternehmen W&H, mit einer Exportquote von 98 Prozent, tiefe Spuren hinterlassen", heißt es in einer Aussendung. Im aktuellen Geschäftsjahr sei der Umsatz in Bürmoos "auf unter 80 Prozent eingebrochen". Eine Erholung der wirtschaftlichen Lage werde erst für 2022 erwartet.

Seit 1. April bis 31. August nutzte W&H das Corona-Kurzarbeitsmodell. Eine weitere Verlängerung sei keine Option gewesen. "Die Pandemie hat uns im April mit voller Wucht getroffen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wann und wie es wieder bergauf gehen wird. Das wöchentliche Monitoring der Lage mit unseren weltweiten Vertriebsstandorten brachte Zuversicht, aber auch die Gewissheit einer langen Durchtauchphase, die nicht ohne Kostenreduktion gehen wird", sagt W&H-Geschäftsführer Peter Malata.

Der dentale Weltmarkt befinde sich in einer volatilen Lage, die Warnungen der WHO und die weiterhin hohen Infektionszahlen haben für die kommenden Monate und Jahre weiterhin herausfordernde Zeiten prognostiziert.

Mit den Betriebsräten und Sozialpartnern werde ein Sozialplan verhandelt.

