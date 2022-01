Bund stützte Salzburgs Seilbahnen bisher mit rund 100 Millionen Euro

Dank der Förderungen gab es noch keine Pleiten. Investitionen werden aufgeschoben. Unterdessen steht ein "warmer Geldregen" für die Lifte noch aus.

Am Anfang der Coronakrise standen die Wintersportgebiete im Fokus. Ischgl wurde europaweit als "Virusdrehscheibe" bekannt. Und auch in Salzburgs Skiorten nahmen die Infektionszahlen ab Anfang März 2020 zu. Ende der zweiten März-Woche wurde die bis dahin gut laufende Saison kurzerhand für beendet erklärt - neben Hotels mussten auch Seilbahnen schließen. Wobei letzlich das ganze Land in den ersten von bis dato vier Lockdowns geschickt wurde.

Wie steht es um die Branche nach knapp zwei Jahren Pandemie mit einem ...