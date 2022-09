Bund und Land lassen Millionen in schnelles Internet fließen

Haushalte und Firmen in Salzburger Landgemeinden profitieren von der zweiten Breitbandmilliarde des Bundes.

Der Ausbruch der Coronakrise und die kurzfristig verhängten Lockdowns haben es vielen vor Augen geführt, wie wesentlich sehr gute Internetverbindungen für Unternehmen, Haushalte und zum Beispiel Schulen sind. Die Ausbauoffensive ging rasch voran und sie wird jetzt intensiviert.

Thomas Punzenberger, Geschäftsführer und Gründer der Salzburger Firma Copa-Data, weiß, wovon er spricht: "Am Anfang der Pandemie mussten wir 200 Mitarbeiter nach Hause schicken." Dank des Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Anschlusses und der guten Ausrüstung in Kombination mit Mobilfunk "konnten sie im Grunde am ...