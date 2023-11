Bundesforste wollen auch in Salzburg Strom aus Wind erzeugen

Wasserkraftwerke haben die Bundesforste schon. Nun wollen sie gemeinsam mit der Salzburg AG endlich für Windräder im Land Salzburg sorgen.

Windpark Pretul in der Steiermark als Vorbild für ähnliche Projekte in Salzburg?

Strom für rund 9000 Haushalte erzeugen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in ihren vier Salzburger Kleinwasserkraftwerken: Taurach (Untertauern), Luggauerbach (Dorfgastein), Forstaubach und Dientenbach. In viel größere Dimensionen könnte das Unternehmen in der Windenergie vorstoßen. Das geht freilich nicht kurzfristig. Verfahren dauern ...