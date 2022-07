Bundespräsident inspizierte Gasspeicher

Vom Festspielhaus nach Haidach und wieder retour. Das Staatsoberhaupt machte sich selbst ein Bild, wie es um die Gasversorgung im Land steht.

Der Festspielreigen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde Dienstagnachmittag kurz unterbrochen. Der Grund: ein Besichtigungstermin beim Gasspeicher Haidach sowie ein anschließendes Achtaugengespräch mit Vertretern der Energiewirtschaft. Im Konvoi und im Auto des Landeshauptmannes ging es für Van der Bellen nach Haidach. Im Schlepptau: das Wahlkampfteam des Bundespräsidenten, das um den Lokalaugenschein in Haidach bei der Salzburg AG gebeten hatte. Am 9. Oktober stellt sich Van der Bellen bekanntlich der Wiederwahl; Wahlkampf steht also bis dahin auch auf dem Programm.

...