Bunte Hosen von Jua: Eine Textilmarke, die gute Laune macht

Wie aus einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Kenia eine kunterbunte Hosenmarke wurde. Zwei Brüder aus Bad Reichenhall sind mit Jua quer in die Textilbranche eingestiegen. Ein Abenteuer.

Philipp Reiter ist sich der Wirkung seiner Hosen bewusst: "Ja, die sind knallbunt und sie sollen auch auffallen." Wer die Hosen anziehe, dem gefielen sie auch, "und der traut sich was". Büroleute trügen sie als Feierabendhose, Ärzte auch als Arbeitskleidung in der Praxis, "die wollen nicht mehr nur in Weiß daherkommen", sagt Reiter. Obwohl nun zehn Modelle auf dem Markt seien und auch weniger bunte, seien die Bestseller immer noch die am meisten gemusterten.

"Gute-Laune-Hosen" aus Bad Reichenhall

...