Burg Hohenwerfen spielt Hauptrolle in Film für Österreich Werbung

Am 19. Mai öffnen die Burg Hohenwerfen sowie die anderen Standorte der Salzburger Burgen & Schlösser wieder ihre Pforten. Bereits am Dienstag war ein Kamerateam mit zwei Schauspielern auf der Burg zu Gast. Im Auftrag der Österreich-Werbung wurde ein Werbefilm in englischer Sprache gedreht. Zu sehen sind eine Touristin beziehungsweise ein Tourist bei einer Führung durch die Burg und bei der Greifvogelschau. "Dieser Werbefilm wird bei den Österreichischen Tourismustagen zu sehen sein, die ab 17. Mai stattfinden", sagt Birgit Meixner, ...