Café-Konditorei Pichlmaier Saalfelden: Seit 70 Jahren wird hier auf süße Weise verführt

Im Juni 1952 eröffneten Karl und Leni Pichlmaier das Lokal, das mittlerweile in dritter Generation geführt wird. Viel Altbewährtes steckt nach wie vor in den "Kanditen aller Art".

"Wir erlauben uns bekanntzugeben, daß wir am Pfingstsonntag, den 1. Juni 1952, in Saalfelden, Obermarkt, Lichtenbergstraße 291, unsere Konditorei eröffnen. Wir werden uns bemühen, unsere werten Kunden stets mit frischer erstklassiger Ware eigener Erzeugung, sowie Kanditen aller Art, vorzüglichem Speiseeis und erfrischenden Getränken zu bedienen. Auch denke man daran, daß zu jedem Feste eine passende Torte mehr sagt als viele Worte. Es würde uns freuen, auch Sie als Kunde begrüßen zu können und wir laden Sie in diesem Sinne ergebenst ...