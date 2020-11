Carrera fährt der Krise auf und davon

Nach dem Eigentümerwechsel: Die Garage für die kleinen Rennwagen in Puch-Urstein bekommt einen neuen Namen - Carrera Toys GmbH.

Corona hat die Geschäfte in der Spielzeugbranche befeuert. Das spürt auch die Carrera Revell GmbH. Geschäftsführer Stefan Krings: "Wir als Spielzeugfirma haben sehr viel Glück gehabt. Bei uns zeigen die Zahlen eindeutig nach oben - in Deutschland und Österreich, aber vor allem in Italien, Großbritannien und in den USA."

Im Frühjahr herrschte im Unternehmen noch große Angst, dass die Lieferketten aus Hongkong coronabedingt reißen könnten. Das hat sich nicht bewahrheitet. "Wir sind ständig in Kontakt mit unseren Lieferanten. ...