Chemieunfall: AustroCel Hallein testet neue Warnanlage

Nach dem Chemieunfall im Juni 2021 hat die AustroCel eine neue Warnanlage installiert. Diese wird am 4. November getestet und in Zusammenarbeit mit den Behörden eingestellt. So klingt der neue Warnton.

Am Freitag, 4. November, wird um 14.30 Uhr die neue AustroCel Alarmhupton-Warnanlage, die sich auf der Bio-Ethanolanlage befindet, getestet und eingestellt. Zunächst ist der Alarmhupton zirka 40 Sekunden lang zu hören. Dieser klingt wie eine Schiffssirene und pulsiert, das heißt, der Ton ist zirka eine Sekunde zu hören, verstummt dann für zirka eine Sekunde und ist dann wieder zu hören. Danach folgt die Durchsage: "Achtung! Achtung! Aufgrund einer Messwertüberschreitung bei der Firma AustroCel wird empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu ...