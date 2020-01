Chinesische Gäste lieben die Stadt Salzburg und das Salzkammergut

Durch das Corona-Virus ist mit einer Welle von Reise-Stornierungen aus China zu rechnen. Warum sich das auf den Salzburger Markt wenig auswirken wird, zeigen die Tourismuszahlen ganz deutlich.

Das sich von China ausbreitende Corona-Virus lenkt den Blick auch auf die chinesischen Touristen in Salzburg. Nach Information der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft wurden im vergangenen Tourismusjahr 2018/19 rund 220.000 Nächtigungen und 165.000 Ankünfte von Gästen aus China verbucht. Zum Vergleich, die Gesamtzahl aller Märkte, habe rund 29,5 Millionen Nächtigungen betragen.

"Daraus ergibt sich für den Markt China ein Anteil von 0,8% an den Gesamtnächtigungen im SalzburgerLand", informiert Gernot Hörwertner von der SLT.

Seiner Information nach verläuft die Entwicklung in diesem Markt sehr positiv (+65% Nächtigungen in den vergangenen 5 Jahren), vor allem aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in China un der steigenden Reisefreudigkeit. Wie schätzt Hörwertner die Auswirkungen durch Reise-Stornos aufgrund des Corona-Virus ein? "Vergleichsweise gering", wenn man sich den Gesamtanteil der chinesischen Gäste am Salzburger Markt anschaue. Dazu kommt: "Die chinesischen Gäste kommen hauptsächlich im Sommerhalbjahr - Verhältnis Sommer/Winter 70:30 %."

Die beliebtesten Regionen bei den Chinesen seien die Stadt Salzburg und das Salzkammergut. "Chinesische Gäste lieben unsere Kultur sowie die Sehenswürdigkeiten in Stadt und Land Salzburg", ergänzt Hörwertner.

Salzburg im Österreich-Trend

Nicht nur in Salzburg steigt die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus China, auch österreichweit. Für 2019 vermeldet die Statistik Österreich 1,5 Millionen (+5,6 Proeznt).

Quelle: SN